Москва, , 15:51 — REGNUM Нефтяные цены выросли до максимальной отметки с сентября, когда была совершена террористическая атака на НПЗ в Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Оптимизм сохраняется благодаря надеждам на скорое подписание первой фазы торгового соглашения США и КНР. Дополнительную поддержку котировкам оказали рекордные онлайн-покупки американцев во время рождественских праздников.

Покупательская способность опровергла прогнозы по снижению потребительской активности. Данный отчет развеял страхи касательно возможной рецессии в стране.

Основной негатив остается прежним глобальная экономика замедляется: темпы роста китайского ВВП могут снизится ниже 6% в следующем году, в Японии объемы промышленного производства сократились второй месяц назад, объемы выпуска товаров в Германии рухнули на 5,3% (самое крупное падение за последнее десятилетие) и т. д.

Подобная картина заставляет инвесторов готовится к возможному снижению прогнозируемого спроса на сырье в 2020 году. Тем не менее, на краткосрочной дистанции ожидается дальнейший рост цен до $68,30за баррель», — считает эксперт.

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