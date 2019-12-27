Москва, , 15:47 — REGNUM В Москве состоялась встреча генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева и заместителя генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Регионального Представителя ФАО по Европе и Центральной Азии Владимира Рахманина.

ФАО и ФосАгро ведут работу над крупным проектом по созданию сети лабораторий в развивающихся странах, которые будут оценивать качество и безопасность удобрений, следить за здоровьем почв. Стороны вместе обучают фермеров современным технологиям в сельском хозяйстве, правильному использованию земельных ресурсов и внесению удобрений.

«Наша компания заинтересована продолжать совместную работу с ФАО по развитию сельскохозяйственного производства в странах с низким индексом его интенсификации, — заявил Андрей Гурьев. — Мы готовы помогать в обучении фермеров методам устойчивого земледелия».

Гурьев добавил, что одним из перспективных направлений сотрудничества также является информирование фермеров о преимуществах использования удобрений, не содержащих токсичных примесей, таких как кадмий.

Другой пример сотрудничества — представленный в июне Международный кодекс поведения в области устойчивого использования удобрений, в разработке которого участвовали эксперты компании.

«Привлечение к диалогу деловых кругов чрезвычайно важно для решения общечеловеческих вызовов, стоящих перед нами», — отреагировал Владимир Рахманин. — Нам необходимо выработать комплексный взгляд на проблемы продовольственной безопасности с участием всех заинтересованных сторон, который бы включал экономические, социальные и экологические аспекты».

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