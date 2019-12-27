Москва, , 15:52 — REGNUM До сих пор принимают только наличные 27% российских торговых предприятий. Об этом говорится в материалах Сбербанка.

Более четверти предприятий торговли пока не установили терминалы. На них приходится лишь 9% от совокупных расходов граждан.

В Сбербанке указали, что в 2019 году в России продолжился рост доли безналичных расчётов. С января по ноябрь включительно 50,9% товаров и услуг оплачены безналичным способом. В 6,5 раз выросло количество регионов, где доля безналичного оборота больше, чем половина.

Вместе с тем прирост доли безналичных платежей в третьем квартале оказался минимальным за три года. Он вырос всего на 4,8% относительно третьего квартала 2018 года.

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