Москва, , 15:37 — REGNUM RCB Bank Ltd (Кипр) провел первые тестовые операции по российским картам «Мир» на территории Евросоюза, сообщили 27 декабря в пресс-релизе Национальной системы платежных карт.

«Уже к концу первого квартала 2020 года RCB Bank Ltd планирует завершить пилотный проект и обеспечить прием карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах банка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, выпуск первых российских пластиковых карт «Мир» начался в декабре 2015 года. Толчком к разработке собственной российской системы платежей послужили сбои в обслуживании карт Visa и Mastercard в 2014 году, которые возникли из-за введения санкций против РФ.

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