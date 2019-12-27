Москва, , 15:35 — REGNUM Правительство РФ обновило список субъектов России, в которых могут быть созданы зоны территориального развития. В новый перечень, опубликованный на официальном сайте правительства РФ, вошли почти все субъекты Северо-Кавказского федерального округа.

Так, среди регионов с относительно невысоким потенциалом развития, для которых могут быть созданы особые условия, способствующие его росту, вошли Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия.

Нет в обновленном списке лишь седьмого субъекта СКФО — Ставропольского края. Всего же в перечень включены 20 субъектов, в том числе, помимо регионов СКФО, Республика Алтай, Бурятия, Карелия, Калмыкия, Забайкальский, Камчатский и Приморский края, Архангельская, Ивановская, Курганская, Магаданская и Псковская области и Еврейская автономная область и Тува.

Напомним, зоной территориального развития называют часть территорий в субъектах Российской Федерации, на которых создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций с целью придания импульса социально-экономическому развитию региона.