Махачкала, , 15:36 — REGNUM Правительство РФ выделит Дагестану 360 млн рублей на развитие интеллектуальных транспортных систем. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Субсидии поступят в бюджет республики в течение трех лет (2020−2022 годы) равными суммами — по 120 млн рублей. Средства будут направлены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», которая предусматривает автоматизацию управления дорожным движением в городах с населением свыше 300 тыс. человек.

Всего по данной госпрограмме субсидии из федерального бюджета в течение трех лет будут получать 56 субъектов РФ. Их сумма за этот период превысит 25 млрд рублей.