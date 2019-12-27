Сеул, , 15:32 — REGNUM В 2019 году исполняется 10 лет с момента поставки в ОАЭ южнокорейского ядерного реактора APR1400. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 9 декабря в отеле InterContinental Seoul COEX в Сеуле состоялась торжественная церемония в честь Дня безопасности и развития ядерной энергетики, учреждённого в 2009 году по случаю экспорта ядерных технологий в Объединённые Арабские Эмираты.

Известно, что в рамках данного мероприятия состоялось награждение лиц, внёсших наибольший вклад в развитие отечественной ядерной энергетики.

Отметим, что в настоящее время правительство Южной Корее продвигает проекты по строительству возобновляемых источников энергии в качестве альтернативы ядерной. По этой причине в стране прекращены проекты по строительству новых и модернизации старых атомных электростанций.