Ульяновск, , 15:19 — REGNUM В Ульяновской области привлечена к ответственности ещё одна организация, сорвавшая часть работ по капитальному ремонту. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Нарушения были выявлены в Карсунском районе. По данным надзорного ведомства, в июле 2019 года региональный фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса заключил с компанией «Бизнес-М» договор на капитальный ремонт кровель двух многоквартирных по улице Тельмана в поселке Карсун.

«Прокуратурой выяснено, что в определенный указанным соглашением срок (до 1 октября 2019 года) соответствующие работы выполнены не были. Более того, капитальный ремонт до сих пор не завершен», — говорится в сообщении.

По данному факту заведено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сенгилеевском районе Ульяновской области частная компания оштрафована на 500 тыс. рублей за срыв срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома. При этом работы должны были быть завершены до 25 декабря 2018 года, а капитальный ремонт не был завершён и в декабре 2019 года.

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