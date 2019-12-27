Москва, , 15:08 — REGNUM В 2019 году около 3 млн российских семей купили квартиру. Об этом заявил генеральный директор ДОМ. рф Александр Плутник, сообщается на сайте компании.

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По его словам, половина из них купили квартиру, взяв ипотечной кредит.

Плутник отметил, что ипотека в начале 2019 года была менее доступна из-за ставки больше 10%. В декабре ставки снизились ниже 9%.

Как сообщало ИА REGNUM в России порядка 16,5 млн семей собираются в среднесрочной перспективе приобрести жилье, из них 13,5 млн готовы взять для этого ипотеку.

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