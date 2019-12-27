Сеул, , 15:09 — REGNUM Представители южнокорейского многопрофильного концерна Hyundai Heavy Industries получила заказ на строительство двух газовозов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Hyundai Havy Industries Group.

По их словам, газовозы, общая стоимость которых оценивается в 438 млрд вон (~$376 млн), будут построены для зарубежной судоходной компании.

Известно, что судна будут построены на верфи в городе Ульсан и спущены на воду во второй половине 2022 года.

Кроме того, другая судостроительная компания Hyundai Mipo Dockyard также получила заказ на строительство двух газовозод для американской судоходной компании. Общая стоимость контракта составила 148,2 млрд вон (~$127 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря концерн Hyundai Heavy Industries получил заказ на строительство двух газовозов, двух танкеров и одного танкера-химовоза для судоходных компаний Японии и Греции, а 18 декабря — трех челночных танкеров для судоходных компаний Азии.

Отмечается, что в 2019 году Hyundai Heavy Industries Group получила заказы на строительство 129 судов общей стоимостью $11,8 млрд, что составляет 74% от запланированного годового показателя.

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