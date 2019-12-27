Изобильный, Ставропольский край, , 14:59 — REGNUM Сельхозпредприятие из Изобильненского района Ставрополья вынудили погасить 15-миллионный долг перед поставщиком. Вопрос решился, после того как судебные приставы арестовали сеялку у компании, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе УФССП по Ставропольскому краю.

В управлении рассказали, что предприятие, занимающееся животноводством и выращиванием зерновых культур, задолжало поставщику более 15,1 млн рублей за агропрепараты и удобрения. Попытки самостоятельно решить проблему с оплатой заканчивались лишь обещаниями. После этого поставщик обратился в суд, который встал на его сторону.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и предупредили должника о последующих принудительных мерах, однако руководство компании никак не отреагировало. Тогда приставы арестовали сеялку.

После этого, как сообщается, руководители предприятия осознали, что дальше последуют еще аресты техники, и через два дня закрыли свой долг перед поставщиком. Компания также выплатила исполнительский сбор за несвоевременное исполнение решение суда в размере 1 млн рублей.