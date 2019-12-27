Москва, , 14:55 — REGNUM В будущем бронетехника на основе платформы «Армата» будет обладать наибольшим экспортным потенциалом, наряду с комплексами ПВО С-350, С-400, С-500 и «Бук-М3», а также самолетами «Сухого». Об этом 27 декабря заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

Как рассказал вице-премьер, в настоящее время в России создана новая платформа для сил общего назначения.

«Это танк «Армата», «Курганец», «Бумеранг». Всё это наши потенциальные возможности по экспорту в будущем», — сказал Юрий Борисов.

Также он рассказал, что у России неплохие возможности по всем направлениям в экспорте вооружений. В сфере ПВО таковыми являются комплексы С-350 «Витязь», а в будущем — С-500.

«В очередь стоят за комплексом С-400, очень хороший экспортный потенциал у «Бука-М3», у переносных зенитных ракетных средств, у боевой авиации — самолеты Су-35, Су-34, Су-57 с набором авиационных средств поражения — неплохие позиции», — сказал вице-премьер.

Кроме этого, он указал, что хорошие перспективы также имеют российские судостроители, у которых есть интересные новинки — малые корветы, патрульные корабли, дизель-электрические подлодки, а также новые разработки в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит до 2026 года пять новых атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт (Мвт) для работы на Северном морском пути.