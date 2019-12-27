Минск, , 14:51 — REGNUM Пункт контроля качества российской нефти появится на белорусском участке магистрального нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, его слова опубликованы на сайте компании.

Компания «Гомельтранснефть Дружба» — оператор белорусского участка нефтепровода — предложила концерну «Белнефтехим» построить пункт контроля и получила поддержку. Речь идёт о системах измерения количества и показателей качества нефти (СИКН), пояснил Вериго.

Строительство начнут в 2020 году на 106-м километре нефтепровода Унеча — Мозырь и, как ожидается, завершат к 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года в нефтепровод «Дружба» попала некачественная нефть, что привело к приостановке прокачки российской нефти. Позже выяснилось, что загрязнение нефти было умышленным.

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