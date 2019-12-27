Лусака, , 14:45 — REGNUM Власти Замбии планируют привлечь компании по добыче меди к добыче золота в стремлении увеличить доходы от разработки минеральных ресурсов страны. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя министерства горнодобывающей промышленности Замбии.

Постоянный секретарь министерства горнодобывающей промышленности страны Барнаби Муленга на пресс-конференции заявил, что Замбия, второй по величине производитель меди в Африке, упускает большие доходы, потому что руководство только одного крупного рудника в стране заявляло о начале добыче золота. По его словам, на руднике Quantum Minerals Kansanshi за 2019 год наряду с медью было добыто 4200 кг золота.

По информации журналистов агентства, на добычу полезных ископаемых приходится более 70% валютных поступлений Замбии. В южноафриканской стране также работают Barrick Gold Corp, Glencore и Vedanta Resources.

Муленга также подчеркнул, что цель Замбии по производству золота в следующем году составляет 40 000 кг, добавив, что добыча будет производиться на первичных и вторичных рудниках, включая кустарные и мелкие шахты.

Муленга отметил, что некоторые горнодобывающие компании не декларировали производство золота, утверждая, что добытые количества были очень незначительными.

«Некоторые горнодобывающие компании утверждают, что это скорее примесь, но золото драгоценно и не может быть примесью», — сказал он.

«Происходило то, что в некоторых случаях золото было спрятано в медных пузырьках или медных катодах. Будет введена система, обеспечивающая учет и этого золота», — добавил он.

«Горнодобывающая инвестиционная компания Замбии ZCCM-IH будет инвестировать в разведку, добычу, переработку и торговлю золотом», — заявил на той же пресс-конференции ее генеральный директор Мабвуто Чипата.

По словам Чипаты, сотрудники ZCCM-IH провели начальные геологоразведочные работы на северо-западе Замбии в сотрудничестве с министерством горнодобывающей промышленности и, вероятно, компания начнет добычу золота в первом квартале следующего года.

В ZCCM-IH также начали создавать центры для закупки золота в стратегически значимых районах страны.