Москва, , 14:39 — REGNUM В Египте на Синайском полуострове на курорте Таба планируют построить новый аэропорт для туристов. Начать строительство могут уже в 2020 году, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Читайте также: Вылеты в Египет стали доступнее из семи городов России

Курорт Таба находится на границе с Израилем, всего в 6 км от Эйлата. По мнению властей, это поможет оживить туризм на восточном побережье Египта.

Новый аэропорт будет обслуживать четыре туристических района: Табу, Нувейбу, Дахаб и зону вокруг монастыря Св. Екатерины на горе Синай. Строительство аэропорта займёт 3−4 года.

Как сообщало ИА REGNUM, для увеличения турпотока Египет строит новый аэропорт недалеко от популярного курорта на Красном море. Новый аэропорт появится в 100 ка от Марса-Алам.

Читайте также: Египет строит новый аэропорт на Красном море