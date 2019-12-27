Москва, , 14:33 — REGNUM Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.

«Переговоры в Вене продолжаются», — сказал журналистам представитель Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.

Он уточнил, что с первого дня 2020 года обнуляются взаимные претензии, а также снимаются аресты имущества, наложенные в рамках решений по судебным искам.

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