Нижний Новгород, , 14:28 — REGNUM Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства признал нецелесообразным достраивать ЖК «Окский берег» под Нижним Новгородом. Дольщикам выплатят компенсации из расчета 53 тыс. рублей за кв метр, сообщает на портале фонда.

Приведены расчеты, согласно которым завершение строительства выйдет значительно дороже, чем общая сумма компенсационных выплат. Так, указано, что к примеру, общая сумма для достройки одного из домов по улице Парковая, 3 составит 1,923 млрд рублей плюс 26,7 млн рублей сумма требований кредиторов. За вычетом рыночной стоимости жилья в размере 527,8 млн рублей, достройка объекта обойдется в 1,448 млрд рублей.

А общая сумма компенсация для 640 дольщиков составит 985,9 млн рублей. Сумма выплат не будет меньше той, что указана в договоре долевого участия.

Для получения выплаты необходимо обратиться в фонд с паспортом и выпиской о внесении в реестр кредиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЖК «Окский берег» представляет собой комплекс жилых домов, в которых к 2027 году должны были проживать 80 тыс. человек. На сегодня по открытым данным ЖК — это 56 домов-недостроев в разной степени готовности. В июле один из застройщиков — ООО «Экоград» — было признано банкротом. Второй застройщик — ООО «Капстройинвест» — также было признано банкротом.

В ноябре правительство Нижегородской области и федеральный Фонд защиты прав дольщиков подписали соглашение о достройке ЖК, на это планировалось выделить 4,3 млрд рублей. Согласно дорожной карте, сдать в эксплуатацию все дома «Окского берега» планировалось до конца 2022 года.