Невинномысск, Ставропольский край, , 14:51 — REGNUM Крупнейший на Ставрополье путепровод стоимостью 1,7 млрд рублей открылся в Невинномысске. Он связал между собой две части города, разделенные железнодорожными путями, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе губернатора края.

Новый путепровод призван разгрузить транспортные потоки в Невинномысске и увеличить пропускную способность дорог. Его протяженность с учетом автодорожных подходов превышает 1,1 км, а общая длина всей автомобильной развязки составила более 3 км. На пролетной части путепровода организованы четыре полосы движения транспорта и два тротуара.

«Этот путепровод — долгожданный для жителей Невинномысска. Спасибо строителям, которые построили этот объект качественно и в рекордные сроки. Пусть он надежно и долго служит людям», — сказал на церемонии открытия глава региона Владимир Владимиров.

Символический старт движения транспорта по путепроводу дала праздничная автоколонна. Она включала автомобиль с Дедом Морозом и Снегурочкой, строительную технику и ретроавтомобили.

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