Москва, , 14:34 — REGNUM По итогам ноября 2019 года российские автолюбители приобрели 12 833 автомобиля Renault, что на 5% меньше по сравнению с ноябрём 2018 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Всего с января по ноябрь текущего года на российском авторынке было продано 128 982 автомобиля, что соответствует уровню продаж прошлого года. Таким образом, Renault заняла четвертое место по реализации машин среди всех автопроизводителей в России. При этом доля марки на авторынке составила 8,2%.

В модельном рейтинге Renault кроссовер Duster в ноябре занял первое место. За месяц его приобрели 3443 российских автолюбителя, что на 5% меньше результата прошлого года.

На второй строчке в модельной линейке Renault расположился седан Logan. Он в ноябре разошёлся в количестве 3057 экземпляров (-6%). Тройку лидеров замыкает хэтчбек Sandero, продажи которого за месяц составили 2471 единицу. Здесь мы наблюдаем значительное падение продаж по сравнению с прошлым годом (-30%).

Напомним, 23 декабря из-за возможного дефекта петли замка капота официальный представитель Renault в РФ объявил об отзыве 78 461 модели Kaptur, которые были проданы с сентября 2015 года по настоящее время.

Читайте также: Представлен новый Renault Captur для Великобритании