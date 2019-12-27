Москва, , 14:12 — REGNUM В России изменятся правила субсидирования туроператоров по внутреннему туризму. Нововведения начнут действовать уже с 1 января 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По новым правилам туроператоры будут заключать соглашение о субсидировании не с Минэкономразвития, а с Ростуризмом, который будет иметь право пересчитать размер субсидии туроператору.

Также увеличен срок проверки заявок — с 20 календарных дней до 20 рабочих дней. Не изменился о список субсидируемых маршрутов — Карелия, Алтай, Бурятия, Приморский, Камчатский и Алтайский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Сахалинская и Тюменская области и Краснодарский край (без Сочи).

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс совместно с Министерством культуры разработал механизм субсидирования турперевозок на российские курорты, который начал действовать в 2018 году.

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