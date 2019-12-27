Москва, , 13:56 — REGNUM Стали известны города России, в которых состоится полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: Победитель конкурса «Мастера гостеприимства»: 1 млн от партнера проекта

Полуфиналы конкурса пройдут с февраля по апрель 2020 год в девяти городах: Иркутск, Салехард, Самара, Уфа, Пятигорск, Сочи, Ялта, и один из городов Подмосковья.

Конкурсанты до 12 января могут выбрать в личном кабинете любой из городов, в котором им удобнее пройти полуфинальный этап. Победителями станут 50 конкурсантов.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» 13 ноября 2019 года.

Читайте также: «Мастера гостеприимства» — новый проект «Россия — страна возможностей»