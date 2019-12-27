Москва, , 13:53 — REGNUM Меры поддержки федеральным центром Северо-Кавказского федерального округа не принесли ожидаемых результатов и не обеспечили региону опережающих темпов социально-экономического развития. Субъекты округа все еще отстают по многим показателям от других регионов РФ. Такие выводы были сделаны в ходе коллегии Счетной палаты РФ, сообщили 27 декабря в пресс-службе ведомства.

Так, по мнению аудитора СП РФ Светланы Орловой, не удалось переломить тенденцию отставания по таким показателям, как уровень безработицы и темп роста реальных денежных доходов населения. Внутренний региональный продукт на душу населения по СКФО в 2017 году отставал от среднероссийского в 2,5 раза, не достигнуты показатели и по индексу промышленного производства и темпам роста жилищного строительства.

«Различные преференциальные режимы и льготы, применяемые на территории региона, не обеспечили приток инвестиций и новые рабочие места», — сообщила аудитор.

Одной из причин такой ситуации является то, что при составлении программы развития Северного Кавказа министерства формально проработали специальные разделы госпрограмм, которые были призваны решить вопросы опережающего развития приоритетной территории Северного Кавказа, считает Орлова.

В ходе коллегии было сказано, что всего в 2018 году на реализацию госпрограмм на территории СКФО было направлено 323,6 млрд рублей, из них 77% — из федерального бюджета. Увеличение финансирования по сравнению с 2017 годом составило 23,3%.

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