Брюссель, , 13:47 — REGNUM В Евросоюзе признали, что газотранспортная система (ГТС) Украины готова работать в соответствии с законодательством Евросоюза. Соответствующее письмо подписал бывший заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Рад отправить письмо, подтверждающее, что недавно созданный оператор газотранспортной системы Украины отделён и настроен на работу в соответствии с законодательством ЕС», — написал Шевчович 27 декабря в Twitter.

https://twitter.com/MarosSefcovic/status/1210496597408264192

Он подчеркнул, что это «имеет существенное значение для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано в ходе трёхсторонних газовых переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Как пояснил глава Газпрома Алексей Миллер, уже в скором времени Газпром подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с украинской национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» соглашение на бронирование мощностей. Согласно договорённостям, российская госкорпорация будет прокачивать через украинскую ГТС в 2020 году 65 млрд кубометров газа, а в период 2021—2024 годов — по 40 млрд кубометров газа. Прокачка будет осуществляться при условии конкурентного тарифа.