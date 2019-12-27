Москва, , 13:45 — REGNUM Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит до 2026 года пять новых атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт (Мвт) для работы на Северном морском пути. Об этом 27 декабря рассказал в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Начиная с 2020 года по 2026 год пять новых ледоколов мощностью 60 мегаватт будут сдаваться и работать на этой важной части (Северном морском пути — ред.), где сегодня сосредоточены наши основные запасы нефти и газа», — заявил Борисов.

Также он напомнил, что Россия единственная в мире страна, обладающая атомным флотом, который до настоящего времени работает на Северном морском пути.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что президент России Владимир Путин получит доклад о причинах срыва работ по развитию военной спутниковой группировки до 20 января 2020 года.