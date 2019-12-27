Москва, , 13:36 — REGNUM Уходящий 2019 год стал наиболее удачным для российской столицы за последние годы. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вообще, уходящий год для Москвы очень удачный. Я бы сказал, наверное, самый удачный за последние пять, а то и 10 лет», — сказал Собянин.

По его словам, несмотря на заявления об экономическом кризисе, данные экономики Москвы показывают позитивный результат. Аналогичная ситуация происходит и в инвестиционной сфере, резюмировал мэр.