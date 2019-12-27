Лусака, , 13:28 — REGNUM Начиная со следующего месяца в Замбии будут повышены тарифы на электроэнергию для бытовых и коммерческих потребителей, поскольку африканская страна стремится привлечь больше средств в производство электроэнергии. Об этом передаёт информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление государственной энергетической компании Замбии (Zesco).

«Zesco сталкивается с серьезными финансовыми трудностями в отношении своей прибыльности, ликвидности, платежеспособности и эффективности», — сказано в сообщении компании.

В Совете по регулированию энергетики Замбии также выразили одобрение планов Zesco повысить тарифы на электроэнергию.

В соответствии с заявлением Zesco, дефицит электроэнергии в Замбии увеличился до 810 мегаватт (МВт) в ноябре. В заявлении также отмечается, что с использованием дополнительных средств, привлеченных путём повышения тарифов, в стране будут быстро введены в эксплуатацию новые электростанции с тем, чтобы восполнить нехватку мощностей.

Новая мера, однако, не коснется мировых горнодобывающих компаний, включая First Quantum Minerals, Glencore, Barrick Gold Corp и Vedanta Resources, которые в настоящее время платят единый тариф в размере 9,30 центов США за киловатт в час (кВтч).

Цена на электроэнергию для многих категорий коммерческих потребителей почти удвоится, отметили в компании, подчеркнув, что Zesco необходимы средства, чтобы покрыть операционные расходы.

По информации журналистов агентства, Замбия, второй производитель меди в Африке, сталкивается с уменьшением мощности энергосистемы из-за низкого уровня воды на плотинах гидроэлектростанций, поскольку юг Африки страдает из-за сильнейшей за десятилетие засухи.