Салехард, , 13:16 — REGNUM Главная государственная экспертиза России одобрила проект строительства нового аэропорта «Утренний» на Гыданском полуострове в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает 27 декабря пресс-служба ведомства.

Отмечается, что будут построены объекты аэродромной и служебной инфраструктуры, предназначенной для воздушных перевозок вахтового персонала и производственных грузов на месторождение.

На первом этапе будут построены взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, перроны и места стоянок для самолетов, служебно-пассажирские здания с командно-диспетчерским пунктом, а также радионавигационные средства.

На втором запланировано строительство гостиницы для вахтового персонала со столовой, а также хозяйственных и служебно-технических зданий и сооружений, необходимых для обеспечения работы аэропорта. О сроках строительства не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года директор Департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев заявил, что Транспортная стратегия РФ до 2030 года вновь будет изменена. Основные коррективы будут касаться Арктической зоны.

Освоение Арктики ставит перед Россией амбициозные задачи. В 2017 году по Севморпути было перевезено около 10 700 тонн грузов, к 2030 цифра может вырасти до 80 млн тонн, а к 2050 году и до 100 млн тонн, уточнил он.

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