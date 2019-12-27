Москва, , 13:15 — REGNUM В деятельности руководства компании «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК») нашли массу нарушений, которые привели к тому, что цели, поставленные перед ней, не достигнуты. Такие выводы были сделаны в ходе коллегии Счетной палаты РФ, сообщили 27 декабря в пресс-службе ведомства.

Так, с 2010 года, когда была создана компания «КСК», она получила из федерального бюджета 41,4 млрд рублей, из которых 8,6 млрд рублей были направлены на содержание самой компании. Еще более 20 млрд рублей из них пошли на создание инфраструктуры особых экономических зон на территории строящихся курортов туркластера на Северном Кавказе.

Как отметила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, в результате проведения проверки целевого и результативного использования в 2018 и 2019 году средств федерального бюджета, направленных в уставный капитал АО «Курорты Северного Кавказа» и на реализацию программы «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе», было установлено, что «общество финансировало одни и те же объекты инфраструктуры за счет бюджетных инвестиций», неоднократно переносились сроки строительства объектов, менялся их состав и сметная стоимость.

Также были выявлены факты перераспределения средств между объектами инфраструктуры туркомплексов, несоблюдение сроков разработки документации и несвоевременное решение земельных вопросов. Все эти нарушения затягивали сроки строителства курортов туркластера.

Были выявлены и проблемы в сфере госзакупок. Всего компанией «Курорты Северного Кавказа» было заключено 345 договоров закупки на 2,2 млрд рублей. Как выяснилось, около 40% из них были неконкурентными, а 59,7% — договоры с единственным поставщиком. При этом оказалось, что экономия по результатам госзакупок составила менее 1% от начальной цены контрактов.

«Проверка показала, что на протяжении последних трех лет организация несет убытки. Только в 2018 году они составили 1,3 млрд рублей», — доложила в ходе коллегии СП РФ Светлана Орлова, отметив, что, несмотря на отрицательные результаты, финансовая политика компании не была перестроена с целью снижения затрат и экономии ресурсов.

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В выводах Счетной палаты по итогам проверки указано на то, что система управления АО «КСК» требует совершенствования. Для улучшения работы необходимо изучать мировой опыт в сфере туризма, а также привлекать к работе квалифицированные кадры.

Присутствовавший на коллегии генеральный директор АО «КСК» Хасан Тимижев заверил, что руководство компании устранит все выявленные нарушения и учтет все замечания «по оптимизации и финансированию содержания объектов инфраструктуры».

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Счетная палата признала неэффективным расходование бюджетных средств, направленных на реализацию программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года».