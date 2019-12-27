Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM С января по ноябрь 2019 года в Санкт-Петербурге было продано на 3% меньше легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Всего за отчетный период на петербургском авторынке был реализован 138 981 автомобиль. Продажи в ноябре 2019 года упали на 10%, до 13 670 единиц. Причем этот показатель продаж стал одним из лучших в 2019 году.

На долю трех брендов в Санкт-Петербурге приходится 37,6% от всех проданных автомобилей — это южнокорейские марки KIA и Hyundai, в также отечественная Lada.

В модельном рейтинге на петербургском авторынке лидирует вот уже несколько лет Hyundai Solaris, однако ему на пятки уже наступает другой представитель этой марки — Hyundai Creta. Разрыв между этими двумя моделями за отчетный период составил всего 23 автомобиля.

«При сохранении динамики ноября падение автомобильного рынка по итогам года в Петербурге составит 4%», — сообщил генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Напомним, в ноябре 2019 года на автозаводах Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге был сокращен на 17% выпуск легковых машин.

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