Белгород, , 13:07 — REGNUM По итогам всероссийского конкурса почти 69 млн рублей получит региональный оператор по обращению с отходами ООО «ЦЭБ» Белгородской области. Грант направят на внедрение цифровых технологий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Конкурс проводил Российский фонд развития информационных технологий — оператор мер поддержки в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Гранты предназначены на внедрение отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе отечественных «сквозных» цифровых технологий. Белгородский оператор планирует оснастить контейнеры для сбора ТКО специальными датчиками наполняемости, водителям мусоровозов установить специальное мобильное приложение и создать облачную платформу для планирования логистики и мониторинга, с возможностью автоматического пересчёта маршрутов, с учётом обновляемых в режиме реального времени данных в системе. Это поможет снизить число несанкционированных свалок, избежать переполнения контейнеров из-за сбоев в логистике.

Всего для отбора поступило 118 заявок, победителями стали 13 проектов из семи регионов России. Реализация проектов начнется в 2020 году.