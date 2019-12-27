Москва, , 13:12 — REGNUM Московские власти могут позволить крупные расходы на подготовку к Новому году благодаря высоким доходам. Столица богата за счёт развития малого и среднего бизнеса, развития инфраструктуры и экономики, сообщил 27 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал публикацию о предновогодних расходах столицы, которые составляют около 1,7 млрд рублей. Объяснить масштаб расходов нужно пропорцией — Москва как субъект РФ много зарабатывает, пояснил он.

Высокие доходы столице обеспечила успешная политика по развитию малого и среднего бизнеса, по развитию инфраструктуры и экономики в целом, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о расходах Москвы на празднование Нового года. Они превысят 914 млн рублей, что на 12% больше, чем в 2018 году. Ещё 825 млн рублей против прошлогодних 380 миллионов уйдёт на оборудование катков в городских парках.

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