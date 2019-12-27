Курган, , 13:01 — REGNUM В Кургане по инициативе главы города в «Курганводоканале» проверят финансово-хозяйственную деятельность. Причиной стало заявление арендатора муниципального предприятия АО «Водный союз» о необходимости поднять тарифы на воду на 40%, иначе предприятию грозит банкротство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

«Курганводоканал» проверят в части формирования и исполнения доходов и расходов, а также управления имуществом за период с 2013 по 2018 годы. Отмечается, что ранее на предприятии работала городская счётная палата. «Курганводоканал» арендуется с 2013 года и к арендатору у горадминистрации возникли вопросы.

Результаты проверок озвучат в январе 2020 года, отметили в мэрии.

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