Симферополь, , 12:58 — REGNUM С запуском грузовых поездов в Крым местные производители ощутят снижение логистических издержек и цен на ввозимое на полуостров сырье. Об этом заявил руководитель крымского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.

«Местные производители, поставляющие свою продукцию в другие города и страны, почувствуют снижение логистических издержек и цен на ввозимое в Крым сырьё», — считает Сергей Лапенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Крым запустили железнодорожное движение. В правительстве республики позже сообщили, что идущие в Крым поезда смогут двигаться не только в Севастополь и Симферополь, но и в остальные города полуострова, где есть железнодорожное сообщение.

Читайте также: Запуск поездов повысит популярность курортов Керчи — мнение

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму прогнозируют рекордный турпоток в 2020 году