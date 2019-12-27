Симферополь, 27 декабря 2019, 12:56 — REGNUM В 2020 году Крым вновь установит рекорд по объёму туристического потока, при этом запуск железнодорожного сообщения не приведёт к заметному снижению пассажирского трафика на других видах транспорта. Об этом журналистам заявил руководитель крымского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Крым запустили железнодорожное движение. Услуги по содержанию железнодорожной части Крымского моста оцениваются в 287,1 млн рублей в год.
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