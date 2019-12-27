Симферополь, , 12:56 — REGNUM В 2020 году Крым вновь установит рекорд по объёму туристического потока, при этом запуск железнодорожного сообщения не приведёт к заметному снижению пассажирского трафика на других видах транспорта. Об этом журналистам заявил руководитель крымского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.

«После открытия автомобильной части Крымского моста скептики прогнозировали резкое сокращение спроса на авиабилеты в Симферополь, а следовательно — числа авиарейсов. Однако в этом году аэропорт имени Айвазовского, как и в прошлом, обслужил более 5 миллионов пассажиров, — напомнил Сергей Лапенко. — Теперь поездки в Крым стали комфортными для граждан, которые по разным причинам избегают авиаперелётов и длительных поездок на личном автотранспорте. Это отдельная и очень многочисленная категория туристов, поэтому в следующем году мы ожидаем новых рекордов по числу отдохнувших в Крыму граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Крым запустили железнодорожное движение. Услуги по содержанию железнодорожной части Крымского моста оцениваются в 287,1 млн рублей в год.

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