Бишкек, , 12:42 — REGNUM Азиатский банк развития выделит Киргизии $27,4 млн (около 1,7 млрд рублей) на реализацию программы «Развитие сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области». Соответствующее соглашение подписали министр финансов Бактыгуль Жеенбаева и директор представительства АБР Стивен Льюис-Воркман, передает пресс-служба минфина.

Половина этой суммы будет предоставлена киргизскому правительству в виде кредита, а еще $13,7% — в качестве грантовых средств.

Отмечается, что эта программа позволит обеспечить доступ к чистой питьевой воде 64 тысячам киргизстанцам, проживающим в 31 селе, расположенном в горной сельской местности республики.

Напомним, что по официальным данным, доступ к безопасной питьевой воде и услугам санитарии в сельских районах Киргизии остается минимальным, поскольку большая часть инфраструктуры водоснабжения в стране устарела, а плохое качество воды ежегодно обходятся республике в $100 млн (около 6,2 млрд рублей).