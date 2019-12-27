Москва, , 12:38 — REGNUM Работа АО «Курорты Северного Кавказа» признана неэффективной. Счетная палата обнаружила, что целевые показатели 2018 года по росту турпотока и увеличению числа созданных рабочих мест, а также по прибыли не достигнуты. Об этом говорится 27 декабря в сообщении пресс-службы Счетной палаты РФ.

Так, вместо 12 тыс. рабочих мест резиденты особых экономических зон на Северном Кавказе создали вcего 619. Уровень туристического потока к 2020 году было запланировано довести до 2 млн человек. Однако в 2018 году регион посетили только 683 тыс. туристов.

Кроме того, всего 8% (около 2 млрд рублей) от запланированного составил объем привлеченных резидентами в ОЭЗ инвестиций, а 29 из 33 зарегистрированных резидентов ОЭЗ нарушили свои обязательства в части вложения инвестиций на общую сумму 21 млрд рублей.

Аудитор СП РФ Светлана Орлова считает, что для исправления ситуации с целью увеличения эффективности работы АО «КСК» его руководству необходимо «изучить имеющийся международный опыт, провести исследование рынка специалистов и организовать подготовку необходимых квалифицированных кадров».