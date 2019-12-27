Симферополь, 27 декабря 2019, 12:35 — REGNUM Восточный Крым выиграет от начала полноценной работы железной дороги как новый транзитный район полуострова. Об этом заявил руководитель крымского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Об этом: Крымский мост придаст новый импульс развитию Крыма — глава республики
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