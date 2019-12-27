Симферополь, 27 декабря 2019, 12:37 — REGNUM Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой частью России увеличит загрузку детских здравниц. Такое мнение выразил руководитель крымского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. На Украине возбудили уголовное дело после того, как первый российский поезд прибыл в Севастополь.
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