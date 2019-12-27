Симферополь, 27 декабря 2019, 12:37 — REGNUM Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой частью России увеличит загрузку детских здравниц. Такое мнение выразил руководитель крымского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.

«От запуска железнодорожного сообщения выиграют курорты западного и восточного Крыма. Повысится загрузка здравниц Евпатории, поскольку железная дорога, как безопасный и комфортный вид транспорта, традиционно используется при организации детского отдыха и оздоровления», — считает Лапенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. На Украине возбудили уголовное дело после того, как первый российский поезд прибыл в Севастополь.

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