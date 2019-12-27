История вопроса

Строительство моста, который соединяет Керченский полуостров в Крыму и Таманский полуостров в Краснодарском крае через остров Тузла и Тузлинскую косу, началось в феврале 2016 года, работы ведет ООО «Стройгазмонтаж». Общая длина моста составит 19 км, стоимость его строительства оценивается в 227,92 млрд рублей.

15 мая 2018 год автомобильная часть Крымского моста была торжественно открыта: по мосту из Краснодарского края в Крым проехал президент Владимир Путин, а уже на следующий день движение открыли для легкового транспорта.

Открытие движения по железнодорожной части Крымского моста намечено на декабрь 2019 года. 24 марта мостостроители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, а 14 апреля со стороны Крымского полуострова приступили к укладке рельсов.