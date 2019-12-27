Ростов-на-Дону, , 12:28 — REGNUM Содержание казачьих дружин в Ростовской области в 2020 году обойдётся в 340 млн рублей. Об этом сообщил директор регионального департамента по делам казачества и кадетских учебных заведенийСергей Бодряков.

Средства будут направлены не только на повышение зарплаты членам казачьих дружин. Так, например, рассматривается вопрос об увеличении штатной численности казачьих дружин. В частности, необходимо увеличить казачью дружину в Ростове-на-Дону и сформировать казачью дружину в Мясниковском районе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ростовские чиновники называли среднюю зарплату членов казачьей дружины областного центра составляет около 14 тыс. рублей. И, несмотря на то, что численность казачьей дружины составляет 42 человека, одновременно работает не больше 20 казаков.

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