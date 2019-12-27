Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM В 2020 году казакам-дружинникам в Ростовской области повысят заработную плату. Об этом сообщил директор регионального департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Сергей Бодряков.

«В городских округах зарплата повысится на 18%, в муниципальных районах — на 22%. Денежное довольствие дружинников конных подразделений вырастет на 20%. Эти меры привлекут на службу новых казаков и повысят их вклад в обеспечение безопасности граждан на территории Ростовской области», — сказал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров ранее отмечал, что средняя зарплата казаков-дружинников на Дону в настоящее время составляет 18 тыс. рублей.

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