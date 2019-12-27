Киев, , 12:23 — REGNUM В новом газовом соглашении между Украиной и Россией не будет пункта об обязательной закупке «напрямую» российского газа, заявил в комментарии «ТСН» помощник президента Андрей Ермак.

По его информации, в документе там пропишут «четкую и прозрачную» формулу цены на газ.

«Если Украине будет выгодно, то она сможет воспользоваться этой опцией. Сейчас такой потребности нет», — подчеркнул чиновник, добавив, что Украина уже 1490 дней не покупает напрямую российский газ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в «Нафтогазе Украины» заявили, что после внедрения в стране европейского энергетического законодательства Газпром без всяких проблем может вернуться на украинский рынок. По информации украинских СМИ, в настоящий момент уже 5 украинских компаний заключили с Газпромом договора на поставку газа для своих производственных нужд.