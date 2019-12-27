Нур-Султан, , 12:22 — REGNUM Более половины фильмов, отснятых АО «Казахфильм» с 2010 по 2019 года, не вышли в прокат. Об этом 27 декабря заявил член счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Талгат Жакан, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, с 2010 года «Казахфильм» не произвел фильмы по 48 одобренным сценариям, а в прокат не вышло 185 фильмов из 325. Затраты по невостребованным картинам составили 19 млрд тенге ($50 млн).

Жакан добавил, что в 2018—2019 годах затраты на содержание «Казахфильма» составили 1,129 млрд тенге ($3 млн), а доходы компании — 638 млн тенге ($1,68 млн), или 56,5% к объему затрат. Член счетного комитета заявил, что для повышения рентабельности кинокомпании требуется комплексная модернизация материальной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем союза кинематографистов республики Ермеком Турсуновым. Глава государства призвал повысить качество продукции кинематографа.

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