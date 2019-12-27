Москва, , 12:27 — REGNUM Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам. Это случится 1 января, заявил 27 декабря министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Он уточнил, что с первого дня 2020 года обнуляются взаимные претензии, а также снимаются аресты имущества, наложенные в рамках решений по судебным искам.

Никаких изменений в транзитное соглашение Москвы и Киева вноситься не будет. Окончательные договорённости были ранее приняты в Минске. Теперь Газпром и «Нафтогаз» работают над подписанием конкретных документов, добавил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря в Вене начались российско-украинские переговоры о транзите газа из РФ, на которых должны быть окончательно согласованы условия. Выработка решения ожидается в выходные дни, 28 и 29 декабря.

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