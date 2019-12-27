Иркутск, , 12:17 — REGNUM Федеральное агентство лесного хозяйства («Рослесхоз») создало в Иркутской области обособленный территориальный отдел. Созданное по поручению главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, представительство ведомства будет осуществлять усиленный контроль за применением ранее переданных региону отдельных федеральных полномочий в области лесных отношений. Территориальный отдел Рослесхоза расположен в Иркутске и административно включен в состав Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. Возможно что часть сотрудников будут работать в городе Братске.

«Масштабность связанных с лесом нарушений в Иркутской области говорит о серьезнейших системных проблемах при исполнении переданных региону полномочий. Учитывая ситуацию, было принято беспрецедентное решение — открыть в Приангарье территориальный отдел Рослесхоза для усиления контроля на месте», — прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

Созданный отдел будет на месте контролировать лесопользование в части соблюдения законодательных требований санитарной, пожарной безопасности, назначения санитарно-оздоровительных мероприятий, правил заготовки древесины, отмечается в сообщении ведомства. Контролировать борьбу с незаконными рубками и нелегальным оборотом древесины структура будет в том числе с помощью механизмов ЛесЕГАИС и непрерывного дистанционного мониторинга лесных участков. В настоящее время формируется кадровый состав отдела.

Как напоминают в Рослесхозе, в начале декабря завершилась внеплановая проверка министерства лесного комплекса Иркутской области, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения законодательства. Она проводилась в течение ноября за период 2017—2019 гг. Контрольные мероприятия осуществляли специалисты территориальных органов и подведомственных Рослесхозу организаций из 4 федеральных округов по согласованию с прокуратурой Иркутской области.

Согласно полученным данным, в 2019 году министерством лесного комплекса Иркутской области вопреки требованиям Правил тушения лесных пожаров допускалось некорректное оформление актов о лесных пожарах. Установлены нарушения, выявленные при анализе актов лесопатологических обследований, а также нарушения правовых режимов защитных лесов, особо защитных участков лесов. Отмечены также случаи проведения проходных рубок с нарушением требований законодательства.

Рослесхоз анализирует материалы проверки, по итогам которой в адрес высшего должностного лица субъекта Российской Федерации будет направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Одновременно с этим осуществляется подготовка материалов для направления в правоохранительные и иные органы государственной власти по компетенции. Рассматривается также возможность применения иных мер реагирования, предусмотренных требованиями лесного законодательства.