Чебоксары, , 12:15 — REGNUM Долги по зарплате перед почти 600 работниками «Чувашавтотранса» была погашены после вмешательства правоохранительных и надзорных органов. Задолженность погашена полностью, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

«Благодаря слаженной совместной и эффективной работе следственных органов следственного комитета РФ по Чувашской Республике, прокуратуры и Арбитражного суда Чувашской Республики, в результате принятых мер по возмещению причиненного ущерба задолженность по заработной плате перед всеми работниками ГУП «Чувашавтотранс» погашена в полном объеме», — говорят в ведомстве.

Ранее на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело заведено по факту неправомерных действий со стороны должностных лиц органов государственной власти республики и «Чувашавтотранса», «повлекших в том числе полное прекращение деятельности этого предприятия и несвоевременную выплату заработной платы его работникам».

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал «Чувашавтотранс» банкротом. Единственный в республике государственный перевозчик обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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