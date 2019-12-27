Москва, , 12:10 — REGNUM Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.

Так, состояние Михельсона с 2010 года выросло на $22,6 млрд. На 24 декабря 2019 года его состояние оценивается в $27 млрд.

Также в топ-5 вошли акционер «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (прирост за десятилетие составил $20,8 млрд, до $22,7 млрд), совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (прирост $13,5 млрд, до $23,8 млрд).

Далее идет совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (+$13,2 млрд, до $23,8 млрд) и владелец «Северстали» Алексей Мордашов (прирост составил $10,3 млрд, до $20,2 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Forbes обнародовал список миллиардеров, которые заработали больше всего в 2019 году, а также список тех, кому уходящий год принес наибольшие потери. Так, наиболее успешными оказались пять миллиардеров, которые суммарно заработали $112 миллиарда.

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