Чебоксары, , 12:03 — REGNUM У «Чувашкредитпромбанка», который остался без лицензии, пересчитали убытки, и они оказались выше первоначально прогнозируемых. Результаты отчётности, подготовленной временной администрацией, опубликовал 26 декабря ЦБ РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно данным бухгалтерского баланса на 7 ноября 2019 года (с учётом результатов, полученных временной администрацией при обследовании банка), денежные средства кредитной организации составили 446,34 млн рублей, активы всего — более 3,82 млрд рублей. Вклады (средства) физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, после обследования составили свыше 2,689 млрд рублей.

На отчётный период убыток оценивался в размере 29,782 млн рублей, после обследования временной администрацией стало 536,187 млн рублей. Источник собственных средств банка также в итоге оказался со знаком минус — 155,963 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Чувашии Иван Моторин отмечал, что после подачи иска о ликвидации временная администрация «уточнила активы» и их качество, поэтому появился новый иск — о признании банка банкротом. Глава правительства отмечал, что «обязательства банка составляют порядка 3,8 млрд рублей, а кредитный портфель, активы банка — 3,7 млрд рублей, то есть финансовый разрыв выражается в 100 млн рублей».

Напомним, 7 ноября 2019 года у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» была отозвана лицензия.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бред!» — глава правительства Чувашии отрицает конфликт элит из-за банка