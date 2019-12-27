Москва, , 11:56 — REGNUM Правительство РФ обновило перечень регионов, на территориях которых допускается создание территорий опережающего развития (ТОР). Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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В обновлённый перечень включены 20 субъектов РФ (Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия и т. д.), имеющих наименьшее значение показателя социально-экономического положения.

Принятое решение позволит регионам России с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста.

Как сообщало ИА REGNUM, в сельской местности могут начать создавать территорий опережающего развития (ТОР). С предложением наделить такими полномочиями Минсельхоз РФ выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Подробности: В российских сёлах могут начать создавать ТОРы