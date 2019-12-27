Москва, , 11:53 — REGNUM В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ 27 декабря.

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Уточняется, что рост составил 1,1 тысячи рублей.

«С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального ведомства.

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В Минтруде добавили, что с 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство планирует в 2020 году проиндексировать социальные пенсии на 7%. Как заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, необходимые для этого ресурсы предусмотрены.

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