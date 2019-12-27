Москва, , 11:58 — REGNUM На производство не менее 30 в год самолётов Sukhoi Superjet (SSJ-100) намерена выйти к 2021 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Об этом 27 декабря рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия-24».

"Наша задача с 2021 года — вернуться на производство минимум 30 самолетов (SSJ-100 — ред.) в год», — заявил Слюсарь, добавил, что в 2020 году ОАК намерена произвести 20 таких самолётов.

Также он отметил, что в корпорации собираются произвести 140−150 самолётов SSJ-100 до 2024−2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря глава Минпромторга РФ Денис Манутров рассказал, его ведомством планируется в 2020—2022 годах направить до 56 млрд рублей на программы по SSJ и МС-21, включая работы по импортозамещению.